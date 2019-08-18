Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал проходящего в Цинциннати турнира серии Мастерс с призовым фондом в 6 миллионов долларов. Соперником Даниила станет бельгиец Давид Гоффен.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал проходящего в Цинциннати турнира серии "Мастерс" с призовым фондом в 6 миллионов долларов. Соперником Даниила станет бельгиец Давид Гоффен.В этом году соперники дважды встречались на корте. На открытом чемпионате Австралии победу праздновал россиянин, а на Уимблдоне бельгиец вяз реванш. "У нас с Давидом похожая по стилю игра. Поэтому нам тяжело играть друг с другом. Если он здесь в финале, значит он, как и я, находится в прекрасной форме. В финале победит сильнейший", — приводит слова Даниила Медведева РИА Новости.В полуфинале Даниил нанес поражение первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу 3:6, 6:3, 6:3. "Я рад победить в таком матче. Как правило, если Новак берет первый сет, его дальше не остановить. Но я все поменял. Я чувствовал, что надо играть более агрессивно. Я решил, что даже если я буду подавать со всей силой и сделаю двойную ошибку, в этом проблемы не будет. В итоге маленькие тактические моменты помогли мне победить", — добавил Медведев.