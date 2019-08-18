Мэр американского города Дейтон, где девять человек были убиты в массовой стрельбе, заявила, что к ней приставлена круглосуточная охрана. Это связано с агрессивными посланиями, которые она получает после словесной перепалки с Дональдом Трампом.

Мэр американского города Дейтон, где девять человек были убиты в массовой стрельбе, заявила, что к ней приставлена круглосуточная охрана. Это связано с агрессивными посланиями, которые она получает после словесной перепалки с Дональдом Трампом.Президент США назвал пресс-конференцию Нэн Уэйли "мошенничеством". Она в ответ заявила в интервью CNN, что Трамп – "хулиган и трус". После этого в ее адрес полились десятки сообщений с оскорблениями и ругательствами.По решению властей мэру была назначена охрана, передает телеканал "Россия 24". При этом полиция Дейтона утверждает, что никаких конкретных угроз зафиксировано не было.