В Сети до сих пор не утихли страсти после появления видео, где Ольга Бузова целуется с певцом Олегом Майями. Накануне исполнитель сделал новое громкое заявление.

В Сети до сих пор не утихли страсти после появления видео, где Ольга Бузова целуется с певцом Олегом Майями. Накануне исполнитель сделал новое громкое заявление.По словам артиста, первое место в его жизни занимает творчество. Он утверждает, что у него нет времени на романы.Кроме того, он подчеркнул, что в сексе с ним нет равных. Поэтому он очень востребован у многих девушек, знаменитых и не очень. "Они любят проводить со мной время", – отметил Майами.Но, как оказалось, для Ольги он готов пересмотреть свое отношение. "У нас с Олей все сложно. Тем более она сейчас занимается проектом "План Б", на который согласилась давно, еще до того как мы сблизились. Поэтому приходится менять все планы. Подробные комментарии будут после того, как она вернется", – поведал Майями."Я правда скучаю по ней", – открыто заявил музыкант.Отметим, Олег и Ольга знакомы много лет. В марте 2011 года исполнитель стал участником телепроекта "Дом-2". Вскоре он покинул шоу, но с Бузовой общение не прекратил.Напомним, недавно Майями стал участником громкого скандала. Он публично , что не хочет продолжать сотрудничество с продюсером Максимом Фадеевым. Он в свободное плавание и стать независимым артистом.