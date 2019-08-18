На проходящем в Цинциннати турнире серии Мастерс российский теннисист Даниил Медведев победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича и вышел в финал. Медведев сыграет в решающем матче с бельгийцем Давидом Гоффеном.

На проходящем в Цинциннати турнире серии "Мастерс" российский теннисист Даниил Медведев победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича и вышел в финал. Медведев сыграет в решающем матче с бельгийцем Давидом Гоффеном.Новак Джокович, проигравший Даниилу в трех партиях – 6:3, 3:6, 3:6, дал высокую оценку нашему теннисисту. "Я провел хороший матч. Но что делать с соперником, выполняет подачу со скоростью 200 с лишним километров в час, не делает слишком много двойных ошибок и бежит за каждым мячом? Остается просто снять шляпу и поздравить его. Медведев заслуженно выиграл матч", — приводит слова Джоковича Чемпионат.com."Медведев пробивается в большую пятерку. Он, вне всяких сомнений, один из лучших игроков в мира", — добавил Новак Джокович.