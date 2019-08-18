Злоумышленник находил на различных интернет-сайтах резюме соискателей работы, звонил и предлагал вакансии с хорошими условиями за дополнительную плату...

Сотрудники уголовного розыска УВД по СЗАО задержали подозреваемого в мошенничестве под предлогом трудоустройства на работу.В полицию обратилась 36 – летняя москвичка с заявлением о принятии мер к неизвестному лицу, который путем обмана о наличии вакансий получил от нее денежные средства.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на территории Томской области. Им оказался 51-летний мужчина.Установлено, что злоумышленник находил на различных интернет-сайтах резюме соискателей работы в сфере охраны и безопасности, звонил и предлагал вакансии с хорошими условиями. После того, как потерпевшие направляли необходимые документы для трудоустройства, им сообщалось, что требуется пройти периодическую подготовку за определенную сумму. После поступления денежных средств подозреваемый переставал выходить на связь с соискателями. В ходе расследования уголовного дела установлена причастность подозреваемого к аналогичным противоправным деяниям.Следствием Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56