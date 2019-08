В Южной Каролине в зонт преподавателя технологической академии ударила молния. Камера наблюдения сняла инцидент на видео.

В Южной Каролине в зонт преподавателя технологической академии ударила молния.MUST-SEE VIDEO! Romulus McNeill was walking out of the Academy for Technology and Academics located near Conway and was struck by lightning! As you would imagine, it freaked him out. Thankfully, he's ok! (After one take at normal speed, I slowed the video down) #scwx #ncwx pic.twitter.com/9pPyNjkr2U— Ed Piotrowski (@EdPiotrowski) 16 августа 2019 г.За несколько минут до происшествия Ромул Макнейл, выходя со своей работы и видя, как разгулялась непогода, в шутку заметил: "Надеюсь, меня не ударит молния". Его надежда не оправдалась — электрический заряд попал прямо в его зонт.Метеоролог Эд Пиотровский опубликовал видео с ударом молнии, и сообщил, что с Ромулу Макнейлу повезло и он остался цел и невредим.