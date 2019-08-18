В лесополосе на Булатниковском проезде на мужчину напали двое неизвестных – мужчина и женщина. Злоумышленники открыто похитили принадлежащие заявителю мобильные телефоны и банковские карты...

Сотрудники экипажа автопатруля совместно с оперативниками уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Западное задержали 22-летнего приезжего, подозреваемого в ограблении пожилого мужчины и несовершеннолетнего.В ОМВД России по району Бирюлево Западное с заявлением о грабеже обратился 66-летний мужчина. По словам заявителя в лесополосе на Булатниковском проезде на него напали двое неизвестных – мужчина и женщина. Злоумышленники открыто похитили принадлежащие заявителю мобильные телефоны и банковские карты, после чего скрылись. Ущерб составил 50 тысяч рублей.Спустя время в территориальный отдел полиции с аналогичным заявлением обратился житель столицы. По словам заявителя, в Булатниковском проезде неизвестный открыто похитил у его несовершеннолетнего сына мобильный телефон, после чего скрылся. Ущерб составил более 5 000 рублей.В результате проведения проверочных мероприятий и отработки территории сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых. Им оказался 22-летний приезжий.По данным фактам следствием и дознанием ОМВД России по району Бирюлево Западное возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 161 УК РФ «Грабеж».Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22