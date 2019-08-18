Бывший президент Украины Петр Порошенко придумал, чем испугать Россию. Он считает, что РФ испугается единства и решительности Украины.

Бывший президент Украины Петр Порошенко придумал, чем испугать Россию. Он считает, что РФ испугается "единства и решительности" Украины.Он также назвал угрозой для Москвы "полную интеграцию Украины в европейскую и евроатлантическую системы", передает РИА Новости.Порошенко часто высказывает обвинения в адрес России. Так, ранее он сообщил, что РФ разработала план по уничтожению Украины, но Киев раскрыл и разрушил его. Во время правления Порошенко – в 2015 году – в Раде было принято заявление, согласно которому Россия называется "страной-агрессором". Киев часто обвиняет Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия называет подобные обвинения "неприемлемыми" и заявляет, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Все, в чем заинтересована Москва – это разрешение Украиной собственного кризиса.