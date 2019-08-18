После посадки A321 в кукурузу все пилоты Уральских авиалиний, которым принадлежит самолет, пройдут дополнительный инструктаж.

После посадки A321 в кукурузу все пилоты "Уральских авиалиний", которым принадлежит самолет, пройдут дополнительный инструктаж. Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов, добавив, что процесс обучения уже начался.Airbus 321, летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел на подмосковное поле 15 августа из-за попавших в оба двигателя птиц. На борту находились 233 человека. За спасение пассажиров экипаж A321 был награжден президентом.