Текущее воскресенье оказалось богатым на скандалы и интриги из мира звезд. Дни.ру собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 августа 2019 года.

Текущее воскресенье оказалось богатым на скандалы и интриги из мира звезд. "Дни.ру" собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 августа 2019 года.17 августа известному актеру Олегу Табакову исполнилось бы 84 года. Его супруга Марина Зудина приоткрыла завесу личной жизни и рассказала о своих переживаниях.По словам вдову, после смерти мужа ее жизнь разделилась на до и после. Даже сейчас, спустя год после трагедии, ее боль никуда не ушла, она лишь слегка притупилась.Певица Любовь Успенская призналась, что в годовщину смерти актрисы Веры Глаголевой она не смогла прийти на ее могилу. Сей факт до сих пор гложет 65-летнюю артистку.Успенская почтила память покойной Глаголевой. Актриса рассказала, что не смогла прийти на Троекуровское кладбище в годовщину смерти актрисы.В Сети до сих пор не утихли страсти после появления видео, где Ольга Бузова целуется с певцом Олегом Майями. Накануне исполнитель сделал новое громкое заявление.По словам артиста, первое место в его жизни занимает творчество. Он утверждает, что у него нет времени на романы.Сергей Шнуров и его 28-летняя избранница стараются не появляться на публике и не привлекать к себе внимания. Однако влюбленных все-таки застали за страстными поцелуями.Лидер группы "Ленинград" взял молодую избранницу с собой на гастроли. После выступления Шнуров страстно целовался с ней на глазах у публики.Популярная певица Диана Арбенина разместила в Instagram фотографию с сыном. Поклонники не смогли пройти мимо трогательного кадра.Лидер рок-группы "Ночные снайперы" отправилась с детьми на Багамские острова. На одной из фотографий, сделанных на отдыхе, певица позирует вместе с наследником Артемом в воде. В кадре мальчик лежит на надувном круге, а Диана Арбенина плывет рядом с ним. Они смотрят друг другу прямо в глаза.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 августа 2019 года, читайте в и специальных .