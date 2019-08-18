Появились уточненные данные по ДТП в Перми, где автобус въехал в стену здания строительного магазина. В результате аварии пострадали 33 человека, в том числе девять детей.

Появились уточненные данные по ДТП в Перми, где автобус въехал в стену здания строительного магазина. В результате аварии пострадали 33 человека, в том числе девять детей. Такие данные СМИ сообщил представитель экстренных служб региона.В лечебные учреждения города были доставлены 32 человека, в том числе девять детей, передает РИА Новости.17 августа около 17:00 по местному времени (15:00 по времени Москвы) у остановки "Лесозавод" на улице Новогайвинской в Перми водитель автобуса, идущего по маршруту №53, не справившись с управлением, въехал в бетонную стену. В результате инцидента погибла одна женщина.