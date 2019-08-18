Супруга принца Гарри, герцога Сассеского, Меган Маркл постоянно подвержена критике со стороны британцев и королевской семьи. Так, накануне она в очередной раз не угодила Елизавете II.

Супруга принца Гарри, герцога Сассеского, Меган Маркл постоянно подвержена критике со стороны британцев и королевской семьи. Так, накануне она в очередной раз не угодила Елизавете II.Стало известно, что британская королева Елизавета II возмущена внешним видом герцогини Сассеской. Ей абсолютно не нравится, как одевается Маркл.Принц Гарри со своей супругой собрались навестить королеву. Та, в свою очередь, отдыхает шотландском поместье Балморал.Узнав о предстоящем визите, бабушка принца ввела новый запрет для Маркл. Она настоятельно попросила Меган не брать с собой джинсы. По мнению королевы Великобритании, это рабочая одежда."Королева не любит деним, поэтому внешний вид парня из США и рваные джинсы должны остаться в коттедже Фрогмор, наряду с туфлями на танкетке, которые Ее Величество ненавидит всей душой", – пояснил инсайдер.Это не единственное, что супруге принца Гарри придется оставить дома. Под запретом оказались мини-платья герцогини Сассеской и босоножки на танкетках. Королева не приемлет этот тип женской обуви.К слову, сама Меган к своему внешнему виду относится значительно проще. Она спокойно может выйти в свет в джинсах, и ее не будет волновать, что об этом скажут подданые. Но члены королевской семьи такой подход не принимают и часто критикуют.