Россия, Китай, Казахстан - безоговорочные лидеры V Армейских международных игр.

Россия, Китай, Казахстан — безоговорочные лидеры V Армейских международных игр. За две недели их посетили свыше миллиона человек. Состязания военных профессионалов проходили на территории 10 стран. За победу боролись 223 команды из 39 государств. В следующих армейских соревнованиях Россия пригласила поучаствовать страны НАТО.Выстрел - и российский экипаж поражает цель. За золото танкового биатлона боролись, помимо россиян, экипажи из Беларуси, Азербайджана и Казахстана. Финальный этап "Танкового биатлона" - в финальный день Армейских игр. В этом году — пятых, юбилейных. Которые уже стали самыми массовыми за все время их проведения.Представители Европы, Азии, Африки, Центральной и Латинской Америк - больше пяти тысяч человек. 223 команды из 39 стран. Главы иностранных военных ведомств заявляют — все было организовано на высшем уровне.Соорганизаторами Игр выступили такие страны, как Китай, Индия, Иран, Беларусь. На их территории тоже проходили соревнования. Но самые массовые, зрелищные этапы традиционно видели российские зрители.Авиадартс — лучшие экипажи российских Воздушно-космических войск на самых современных самолетах. Впервые на них публика увидела "МиГи" с новейшими комплексами "Кинжал". А еще - работу Су-57 и удары стратегической авиации.В Калининграде морские пехотинцы выясняли, кто же лучшие - иранские, китайские, венесуэльские или российские военные. Наши оставили конкурентов далеко позади.Победили как и сегодня, в Танковом биатлоне. Опередив три экипажа соперников. Действия многотонных машин зрители встречали аплодисментами. Российский экипаж, финишировав, вышел к гостям полигона. Капитан признался — в субботу сбылась его мечта.С каждым годом игры становятся все популярней — все больше просмотров в интернете, все больше гостей в парке "Патриот".Для гостей Армейские игры - возможность увидеть уникальную технику. Не только прикоснуться к ней, но и увидеть ее в действии.А для представителей оборонных ведомств - обменяться опытом. И наладить военно-техническое взаимодействие. Только сегодня Сергей Шойгу провел переговоры с тремя представителями иностранных государств - Армении, Мьянмы и Сербии. Игры завершились масштабной церемонией награждения лучших команд - в медальном зачете лидерство у России, второе место — КНР и третье - у Казахстана.