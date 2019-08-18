Сергей Шойгу дал эксклюзивное интервью на телеканале Россия 1. В беседе с журналистом Евгением Поповым, приуроченной к закрытию Международных армейских игр, министр обороны отметил, что Россия будет рада видеть любую из стран НАТО на АрМИ.

Сергей Шойгу дал эксклюзивное интервью на телеканале "Россия 1". В беседе с журналистом Евгением Поповым, приуроченной к закрытию Международных армейских игр, министр обороны отметил, что Россия будет рада видеть любую из стран НАТО на АрМИ.Шойгу подчеркнул, что российская сторона будет рада встретить участников из стран НАТО, посмотреть на их технику, посмотреть, на что они способны. Говоря об Играх, Шойгу отметил: лучше понять друг друга здесь, чем при какой-либо другой возможности. Министр также рассказал, что, когда идея АрМИ только возникла, страны НАТО были приглашены на Игры, и многие ответили согласием.АрМИ-2019 проходили с 3 по 17 августа на 25 военных полигонах в 10 странах.