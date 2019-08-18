В ходе встречи воспитанникам лагеря напомнили о соблюдении правил дорожного движения и безопасного поведения.

Сотрудники ОМВД России по Собинскому району продолжают проводить профилактические встречи с ребятами, отдыхающими в загородных оздоровительных лагерях. Очередным местом встречи стал лагерь «Олимп».Инспектор ОГИБДД в ходе беседы напомнила ребятам о важности соблюдения правил дорожного движения, задала несколько проверочных вопросов, касающихся правил пересечения проезжей части по регулируемым и неругилируемым пешеходным переходам. Ребята приятно порадовали своими знаниями.Поддержал беседу начальник отделения по делам несовершеннолетних, напомнивший о важности соблюдения правил личной безопасности, ответственности, предусмотренной для несовершеннолетних за совершение правонарушений.Завершилось мероприятие увлекательным практических занятием, в ходе которого ребята смогли узнать о техническом оснащении патрульного автомобиля и посмотреть познавательные видеоролики.