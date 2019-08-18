В Анахайме прошел бой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Американец Стипе Миочич нокаутировал своего соотечественника Дэниэла Кормье и вернул себе звание чемпиона мира.

В Анахайме прошел бой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Американец Стипе Миочич нокаутировал своего соотечественника Дэниэла Кормье и вернул себе звание чемпиона мира.36-летний Стипе Миочич нанес решающий удар в четвертом раунде. Американец хорватского происхождения одержал свою 19 победу в карьере (при трех поражениях) и взял реванш у Кормье за проигрыш в июле прошлого года.Сорокалетний Дэниэл Кормье во второй раз в карьере покинул октагон побежденным. Американец задумался о завершении карьеры в смешанных единоборствах, однако окончательного решения Кормье еще не принял.