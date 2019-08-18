Появились уточненные данные по теракту, совершенному смертником на шиитской свадьбе в Кабуле. Погибли более 40 человек, около 100 получили ранения.

Появились уточненные данные по теракту, совершенному смертником на шиитской свадьбе в Кабуле. Погибли более 40 человек, около 100 получили ранения, передает ТАСС.Ранее представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими сообщил, что в результате взрыва есть погибшие, и назвал их "мучениками".Очевидцы размещают в Сети видео с места трагедии.A young man looking for his five brothers after a blast in a wedding hall this late evening in Kabul. pic.twitter.com/acztiHWqLU— Abdullah Khenjani (@AbdullahAzada) August 17, 2019Известно, что теракт в свадебном зале "Дубай Сити" на западе афганской столицы совершил террорист-суннит. Пресс-секретарь президента Афганистана Сиддик Сиддики назвал произошедшее "преступлением против афганского народа".