Популярная певица Диана Арбенина разместила в Instagram фотографию с сыном. Поклонники не смогли пройти мимо трогательного кадра.

Популярная певица Диана Арбенина разместила в Instagram фотографию с сыном. Поклонники не смогли пройти мимо трогательного кадра.Лидер рок-группы "Ночные снайперы" отправилась с детьми на Багамские острова. На одной из фотографий, сделанных на отдыхе, певица позирует вместе с наследником Артемом в воде. В кадре мальчик лежит на надувном круге, а Диана Арбенина плывет рядом с ним. Они смотрят друг другу прямо в глаза.В подписи к посту знаменитость отметила, что Артем так мечтательно смотрит в "своебезмятежное, бескрайнее, волшебное, бесконечноедетство". Она призналась, что получает удовольствие от мысли о том, что будет "олицетворением его детства".Многие пользователи были растроганы фотографией и подписью. "Вот это настоящее счастье. Любить и быть любимой!", "Трогательно... До слез", "Какие вы нежные!", "Изумительное фото. Теплое", – делились мыслями подписчики.Несколькими часами ранее разместила фрагмент этого снимка, где запечатлен Артем. Певица попросила поклонников угадать, на что мальчик так "нежно и одухотворенно смотрит". В комментариях пользователи предлагали различные варианты, начиная с планшета и заканчивая едой.