Жителей Приморья начали эвакуировать из-за паводка после тайфуна Кроса. Людей размещают в пунктах временного пребывания, многие уезжают к родственникам и знакомым. Число подтопленных дворов в Приморье за сутки выросло втрое — до полутора тысяч. Пик паводка сейчас переживает Уссурийск.

Жителей Приморья начали эвакуировать из-за паводка после тайфуна "Кроса". Людей размещают в пунктах временного пребывания, многие уезжают к родственникам и знакомым. Число подтопленных дворов в Приморье за сутки выросло втрое — до полутора тысяч. Пик паводка сейчас переживает Уссурийск.Вся вода в Уссурийске идет по реке Раздольной. И выходит из русла, заливая обширные территории и низменные участки. Подтоплены частные подворья и фермерские хозяйства. В самом Уссурийске под угрозой подтопления районы "Междуречье", "На семи ветрах", территория у Пушкинского моста. За минувшие сутки вода поднялась больше, чем на полтора метра. И уровень продолжает расти.Начальник отряда пожаротушения противопожарной службы СХН Денис Бекеров утверждает, что пока воду удается откачивать. "По прогнозам, подъем воды сохранится в течение суток. Уже на завтра специалисты прогнозируют постепенный спад воды", — говорит он.Спасатели не только откачивают воду из стоков, но и оборудуют второй рубеж защиты, в виде водоналивных дамб. В Красноармейском районе коммунальным службам совместно с МЧС удалось разблокировать последние три села, транспортное сообщение с которыми из-за наводнения было нарушено. В целом по краю подтоплены около 130 домов и больше 460 подворий.Синоптики говорят, в течение ближайших трех дней на всей территории края прогнозируется неустойчивая погода с осадками, которые в основном будут умеренными и местами сильными. Так что локальные подтопления будут периодически возникать в разных районах Приморья.