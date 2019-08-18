Три неправительственные организации предложили премьер-министрам Малайзии и Нидерландов перенести судебный процесс по результатам расследования гибели лайнера Boeing Малайзийских авиалиний, летевшего рейсом MH17.

Три неправительственные организации – Малайзийский фонд глобального мира, Международное движение за справедливый мир и Центр глобальных исследований предложили премьер-министрам Малайзии и Нидерландов перенести судебный процесс по результатам расследования гибели лайнера Boeing Малайзийских авиалиний, летевшего рейсом MH17.В 2014 году самолет, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Украиной. Киев обвинил в этом ополченцев, однако те указали, что не имеют средств, чтобы сбить самолет на такой высоте, и обвинили в трагедии украинские власти, передает РИА Новости. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Суд должен состояться в Нидерландах 9 марта 2020 года. В качестве обвиняемых выступят три россиянина и один украинец.Активисты из неправительственных организаций призывают перенести суд, так как в докладе международной группы, расследовавшей крушение, нет ответов "на многие важнейшие вопросы". У представителей организаций в ответ на отчеты о расследовании есть собственный план действий, включающий тщательную проверку фактов, представленных в докладе следственной группы, и проведение нового расследования в случае необходимости. Представители НПО намерены передать документ премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду в ближайшие дни. Активисты озвучили свои планы на конференции, которая прошла под лозунгом "МН17: в поисках справедливости".Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад считает, что предъявление обвинений россиянам и украинцу – следствие заговора против России. Он не убежден доводами, представленными следственной группой.Расследование крушения проводится без участия России. Совместная следственная группа считает, что самолет якобы сбили из ЗРК "Бук", который принадлежит дислоцированной в Курске 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ. Группа назвала четверых подозреваемых по делу. Это трое граждан РФ — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, и один гражданин Украины — Леонид Харченко.