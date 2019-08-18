В Саратове профессиональный праздник — День воздушного флота России — решили отметить по-особому. Несколько минут назад в новом аэропорту Гагарин приземлился первый пассажирский самолет.

В Саратове профессиональный праздник — День воздушного флота России — решили отметить по-особому. Несколько минут назад в новом аэропорту "Гагарин" приземлился первый пассажирский самолет, передает телеканал "Россия 24". Тестовый рейс совершил экипаж авиакомпании "Победа" на самолете Boeing 737. На взлетно-посадочной полосе лайнер по традиции приветствовали пожарные машины. В обратный путь он отправится через пять часов.Аэропорт "Гагарин" у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова откроется 20 августа. С 21 августа старый аэропорт "Саратов Центральный" перестает принимать самолеты и закрывается.В здании нового саратовского аэропорта накануне открытия установили настоящий космический аппарат. Экспонат разместился на втором этаже аэровокзала. Аэропорт "Гагарин" будет выполнять функцию музея космонавтики с интересными интерактивными экспонатами. Поэтому здание решено дополнить необычными архитектурными элементами: световыми дирижаблями, которые дополняют зенитные фонари.