В субботу, 17 августа, недалеко от города Покипси (штат Нью-Йорк, США) небольшой самолет Cessna 303 упал на жилой дом.

В субботу, 17 августа, недалеко от города Покипси (штат Нью-Йорк, США) небольшой самолет Cessna 303 упал на жилой дом. О происшествии сообщает местный филиал телеканала ABC, ссылаясь на Федеральное авиационное управление США.Как уточняется, самолет вылетел из небольшого аэропорта, расположенного в южной части штата. Ожидалось, что он приземлится неподалеку от Покипси. В момент крушения на борту самолета находились три человека. О судьбе этих людей, а также о пострадавших на земле пока ничего не сообщается.Федеральное авиационное управление начало расследование в связи со случившимся, передает ТАСС.