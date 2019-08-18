Полузащитник Барселоны Артуро Видаль может в ближайшее время стать игроком Интера. Клубы ведут переговоры о переходе 32-летнего чилийца.

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль может в ближайшее время стать игроком "Интера". Клубы ведут переговоры о переходе 32-летнего чилийца."Барселона" хотела бы продать Видаля за 20 миллионов евро. "Интер" настаивает на аренде футболиста. Клубы постараются прийти к общему знаменателю до закрытия трансферного окна.Артуро Видаль пришел в "Барселону" год назад из мюнхенской "Баварии". У чилийца есть богатый опыт выступлений в Италии. С 2011 по 2015 он выступал за туринский "Ювентус" и четыре раза становился чемпионом страны.