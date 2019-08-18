На празднике побывали известные политики и артисты

На празднике побывали известные политики и артистыВо Владимирской области прошли праздничные мероприятия, посвященные 75-летию образования региона.Во Владимирском академическом театре драмы состоялось торжественное собрание, на котором побывал руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимир Жириновский. Он поздравил жителей: «Уверен, у Владимирской области – большое будущее. Она станет еще более значимой в масштабах страны».В ходе торжественного собрания Губернатор вручил государственные, ведомственные и областные награды жителям региона.Завершающим мероприятием в череде торжеств в честь юбилея образования Владимирской области стал концерт «Джаз на Георгиевской». Здесь выступили владимирский Брасс-ансамбль Городского духового оркестра, вокалистка Центра классической музыки Виолетта Стрельцова, солистка биг-бэнда Российской академии музыки им. Гнесиных Юлиана Рогачева.