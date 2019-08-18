Уровень воды в Амуре вблизи столицы хабаровского края вплотную приблизился к опасному значению.

Уровень воды в Амуре вблизи столицы Хабаровского края приблизился к опасному значению, передает телеканал "Россия 24". В режим повышенной готовности приведены спасательные службы края — дополнительную технику вывели из резерва.В воскресенье из-за дождей подтопило участок дороги Комсомольск — Хабаровск. Вода вышла на трассу примерно в 67 километрах от краевого центра. Дорожным службам потребовалось несколько часов, чтобы откачать воду и восстановить движение.Ранее сообщалось, что за трое суток на регион обрушилась месячная норма осадков.