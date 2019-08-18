По разным оценкам, в этом году рост въездного иностранного туристического потока в Россию может составить 10-15%. Этому способствовало не только успешное проведение Чемпионата мира по футболу в 2018-м с возвращением моды на Россию и общим улучшением туристического имиджа страны, но и смягчение визового режима и развитие инфраструктуры.

Потенциал "своего" туризма, по мнению представителей специализированных компаний, далеко не исчерпан. Введение правительством обязательной классификации гостиниц и повышение уровня сервиса в регионах делают путешествия по родным просторам более безопасными, прозрачными и интересными. Последние годы рост внутреннего туризма составлял 5-7% в год, а в прошлом году он вырос сразу на 10% (данные Росстата).При этом путешествия становятся все более частыми и короткими. Влияние оказывает популярность концепции "пожить как местные". Все более востребованным становится автомобильный туризм, включая поездки "по наводке" специализированных сообществ в социальных сетях. Неудивительно, что въездные стелы, по которым путешественники, как "по одежке" встречают новые города, приобретают теперь еще более важное значение.Тогда и сейчасВо времена СССР въездные стелы играли не только роль навигатора, но и буквально с порога знакомили с регионом, демонстрируя основные достопримечательности или признаки социалистического рая: колоски, сеялки, коровы и доярки, осетры, алмазы, уголь и пр. До сих пор в "Живом журнале" и Инстаграме есть популярные паблики, авторы которых размещают фотографии и рассказы о старых въездных стелах.Например, автор блога SSSR (название паблика блогер объясняет как "советские суперстранные реликвии") в Tumblr коллекционирует фото знаков, которые установлены на въезде по всей территории бывшего СССР и других соцстран. Конечно, за почти тридцать лет с момента распада СССР "назначение" многих регионов изменилось кардинально: где-то закрылись градообразующие предприятия, где-то – выловили всю рыбу, где-то – кануло в Лету сельское хозяйство. Это – еще одна причина тотального обновления "ворот", с превращением их зачастую в настоящие арт-объекты.Как правило, на стелах по-прежнему размещаются даты основания населенного пункта, герб, возможно – карта и другая информация, которой могут стать, например, короткие рассказы о местных народных промыслах, исторических событиях или личностях. Особое место занимают стелы-памятники, которых в постсоветской России, впрочем, осталось не так много. Въездные знаки обычно делаются из бетона, железобетона, пластика, дерева, камня.Одно из главных условий знаков-"ворот" – их должно быть хорошо видно издалека, и со всех ракурсов: сбоку, сзади, спереди.Алтай-коксСтела, не являющаяся въездной для населенного пункта, но ставшая одной из самых известных в России благодаря многочисленным перепостам в социальных сетях и анекдотам. Сделана для ОАО "Алтай-кокс" – градообразующего предприятия Заринска в Алтайском крае.СаткаВ свое время стелу Сатки называли и "мини-колумбарием", и публиковали фотографии с подписями "оставь надежду всяк сюда въезжающий". Въездной знак этого города – типичный пример минималистичного монументализма, а его авторам приходилось помнить и о том, что Сатка образовалась от башкирского "сат" - "междуречье, развалина, перекресток", или вообще от санскритского – место для праведной жизни, истинное бытие.КаслиВъездная стела города-легенды, известного всему миру как место, где делают уникальные статуэтки из чугуна. За каслинским литьем во времена СССР стояли очереди, а стоило оно дорого. Гостей на въезде в Касли встречает вороной конь, к которому не зарастает и тропа молодоженов, оставляющих здесь ленточки и замки.СтупиноВ Ступино несколько предприятий, производящих космическую и авиационную технику, в том числе, воздушные винты. При создании стелы авторам пришлось найти компромисс между ярыми противниками сохранения винта в качестве въездного знака и теми, кто считает его памятью и одним из символов города Ступино. В итоге оригинальный винт был сохранен, но с приданием "современного звучания". Сверху на винт установили хромированный шар с перфорацией, который внешне напоминает надвтулочную радиолокационную станцию и символизирует оболочку Спутника-1, который также был произведен в Ступино. Стела сделана московской архитектурной студией Ai-architects.Павловский ПосадГород, где делают самые известные русские платки. Павловопосадской платочной мануфактуре после распада СССР удалось не только выжить, но и вернуть моду на a la russe в casual, став одним из самых популярных производителей и ритейлеров (множество фирменных магазинов в Москве, Петербурге и регионах; корнеры в торговых центрах; магазины, открытые по франшизе в других странах). В общем, на въезде в Павловский Посад, разумеется - стела с фрагментом платка.ШаховскаяВъездная стела, а также остановка, памятный знак, место для встреч. Все это – с гербом и образом символа Шаховской – птицы колпицы. В итоге гостей встречают распахнутые крылья на круглой линзе, символизирующие широкий жест и гостеприимство. Сами скульптуры — выгнутые плоскости из листов нержавеющей стали. Одна символизирует "отсутствие", другая "присутствие". "Отсутствие" — это плохие времена, а "присутствие" лучшие времена для поселка, а вместе они слагают историю места. Серебро стелы, по замыслу авторов, архитектурной студии Ai-architects, символизирует чистоту, открытость, божественную мудрость и примирение, а окружность - это символика круглого гнезда, семейного очага.Каменск-УральскийОдна из самых заметных и интересных въездных стел, сражающая годом основания поселения и интересным решением. Глядя на этот знак, вопросов, чем живет город, не возникнет ни у кого.НефтеюганскЛегкая и элегантная стела в виде нефтяной вышки. У подножия – год основания, к вершине поднимаются гирлянды черно-белых фотографий, а на макушке - герб города.