Число жертв взрыва во время празднования свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63, пострадали около 180 человек. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Число жертв взрыва во время празднования свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63, пострадали более 180 человек. Такие данные сообщает телеканал Tolo News, ссылаясь на заявление представителя министерства внутренних дел Афганистана.Всех пострадавших доставили в госпиталь. Ранее СМИ сообщали о 40 погибших и более 100 пострадавших, напоминает РИА Новости.Взрыв прогремел 17 августа в 22:40 по местному времени (21:10 по времени Москвы) в одном из свадебных залов Кабула. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Как рассказывают очевидцы, преступник, чтобы нанести максимальный урон, забрался в самый центр толпы гостей. В общей сложности на свадьбу приехали более тысячи человек, сообщает телеканал "Россия 24".Радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) отрицает свою причастность к случившемуся.