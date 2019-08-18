За прошедшие судки в регионах Российской Федерации специалисты потушили 53 лесных пожара общей площадью 58,8 тысячи гектаров. Такие данные сообщает Авиалесоохрана.

За прошедшие судки в регионах Российской Федерации специалисты потушили 53 лесных пожара общей площадью 58,8 тысячи гектаров. Такие данные сообщает "Авиалесоохрана".В сообщении уточняется, что на 00:00 по московскому времени 18 августа на территории России действовало 75 лесных пожаров (их площадь составляла 104 341 гектар), по которым проводились работы по активному тушению.Больше всего пожаров – 31 – зафиксировано в Красноярском крае, общая площадь пожаров составляет 56 304 гектара. На втором месте – Иркутская область, здесь действует 15 пожаров площадью 35 154 гектара. К борьбе с огнем привлекались 2 270 человек, 194 единицы спецтехники и 30 воздушных судов, передает ТАСС. Мониторингом ситуации занимались еще 56 воздушных судов.В четырех субъектах Российской Федерации – Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и двух районах Бурятии – введен режим ЧС. В 42 регионах на территории Росси действует особый противопожарный режим.