Кристина Асмус вернулась в Россию после отдыха на Мальдивских островах. Актриса рассказала поклонникам о злоключениях, которые с ней произошли во время отпуска.

Кристина Асмус вернулась в Россию после отдыха на Мальдивских островах. Актриса рассказала поклонникам о злоключениях, которые с ней произошли во время отпуска.В личном микроблоге артистка разместила снимок, на котором она сидит на велосипеде на фоне пальм. Кристина Асмус позирует в коротких шортах, черной майке, белой рубашке и светлых кроссовках. Длинные волосы она завязала в хвост.Актриса призналась, что во время отпуска столкнулась с неприятностями: "Впервые капитально сгорела, очень сильно порезалась о коралл, заболела, поправилась на 5 килограммов. Короче, отпуск удался!". Однако несмотря на все злоключения она прилетела в Москву "счастливой и отдохнувшей".Пост вызвал положительную реакцию у пользователей. Многие поклонники заявили, что певица выглядит превосходно даже с лишними килограммами. "Идеальная", "Вы невероятно красивая", "Какая нежная! Невозможно налюбоваться!", – осыпали ее комплиментами подписчики.Ранее похвасталась своими способностями: звезда сделала стойку на руках. Фотографию трюка она опубликовала в личном микроблоге. "Время удерживать камни!", – написала актриса. Поклонники пришли в восторг от ее силы и изящества.