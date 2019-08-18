Демонстрация желтых жилетов в Париже вновь ознаменовались столкновениями с полицией. Оригинальности происходящему в этот раз добавила погода: во французской столице дожди. Протестующие атаковали полицию зонтами.

Демонстрация "желтых жилетов" в Париже вновь ознаменовались столкновениями с полицией. Оригинальности происходящему в этот раз добавила погода: во французской столице дожди. Протестующие атаковали полицию зонтами, в том числе желтыми и радужными. Стражи порядка отбивались резиновыми дубинками и слезоточивым газом, сообщает телеканал "Россия 24".Демонстрации "желтых жилетов" продолжаются вот уже 40 недель. Требования выступающих разнообразны – от снижения налогов до сокращения неравенства доходов. В эту субботу на митинг вышли около 300 человек.