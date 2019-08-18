Во время отпуска жена президента Франции Брижит Макрон травмировала правую руку, упав во время спуска с лодки. Из-за этого ей пришлось ходить с перевязью.

Во время отпуска жена президента Франции Брижит Макрон травмировала правую руку, упав во время спуска с лодки. Из-за этого ей пришлось ходить с перевязью. Официальных комментариев с подробностями относительно случившегося пока не было, передает ТАСС со ссылкой на Pure People.Травма не помешала Брижет Макрон сопровождать своего супруга Эммануэля на мероприятия по случаю 75-летия освобождения города Борм-ле-Мимоза, а также общаться и фотографироваться с гражданами. Сам президент тоже встретился с соотечественниками и призвал их думать не о личном благе, а помнить подвиги воевавших с нацистами предков. Они, однако, словам французского лидера не вняли и поинтересовались насчет трудоустройства, пенсий и экономии бюджетных средств.Брижит и Эммануэль Макрон проводят отпуск в форте Брегансон. Впрочем, во время отдыха французский лидер продолжает работать. Ожидается, что 19 августа Эммануэль Макрон встретится в Брегансоне со своим российским коллегой Владимиром Путиным, а 20-го – с британским премьером Борисом Джонсоном, но уже в Париже. Далее Макрона ждут заседание совмина (21 августа) и саммит "семерки" (24-26 августа).