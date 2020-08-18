Прием заявок на должность завершен.

Прием заявок на должность завершен.До закрытия регистрации бумаги на соискание должности главы города Коврова успели подать:– Дмитрий Александрович Велижанский, 1972 г.р., индивидуальный предприниматель;– Амангельды Хаджимуратович Куандыков, 1975 г.р., директор МУП «Первомайский рынок»;– Елена Владимировна Фомина, 1977 г.р. первый заместитель главы администрации Коврова по ЖКХ, начальник управления городского хозяйства;– Александр Сергеевич Ушаков, 1979 г.р. начальник производства ООО «Техно-стиль».Напомним, что депутаты ковровского горсовета на внеочередном заседанииНо конкурс не состоялся, так как Андрей Наумов, один из двух кандидатов на эту должность, накануне вечером неожиданно снялся с голосования. В итоге ковровские народные избранники были вынуждены объявить о проведении повторного конкурса.Первый его этап пройдёт 20 августа, второй – 28 августа.