За сутки на территории области произошло 5 ДТП с участием детей. В аварии попали 3 велосипедиста, которым не исполнилось еще 16-ти, 1 пассажир автомобиля и малолетний пешеход. Наиболее

За сутки на территории области произошло 5 ДТП с участием детей. В аварии попали 3 велосипедиста, которым не исполнилось еще 16-ти, 1 пассажир автомобиля и малолетний пешеход. Наиболее трагичная история произошла в Кольчугино. Там на улице Московской водитель 1994 года рождения на автомобиле ВАЗ 2103 наехал на 4-хлетнюю малышку. Она неожиданно выбежала на проезжую часть.