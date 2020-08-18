Исполнять обязанности руководителя этого структурного подразделения будет заместитель председателя комитета Светлана Жирова.

14 августа 2020 года по соглашению сторон расторгнут служебный контракт с Алексеем Виноградовым. Он освобождён от должности председателя комитета по молодёжной политике администрации Владимирской области и уволен с государственной гражданской службы. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Владимир Сипягин.До назначения нового председателя комитета по молодёжной политике исполнять обязанности руководителя этого структурного подразделения областной администрации будет заместитель председателя комитета Светлана Жирова.