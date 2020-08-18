Экс-супруги впервые за долгое время будут работать вместе. Брэд Питт и Дженнифер Энистон приняли участие в благотворительном проекте Шона Пенна.

Экс-супруги впервые задолгое время будут работать вместе. Брэд Питт и Дженнифер Энистон приняли участиев благотворительном проекте Шона Пенна.Бывшие возлюбленныеприсоединятся к виртуальной читке сценария картины "Беспечные времена в"Риджмонт Хай". Комедийная лента увидела свет в августе 1982 года. Какие роли БрэдПитт и Дженнифер Энистон исполнят в живых чтениях, пока не известно.В проекте будутучаствовать и другие знаменитости. К работе уже привлечены ДжиммиКиммел, Мэттью МакКонахи, Джулия Робертс и МорганФриман.Фанаты Брэда и Дженнифер смогут посмотреть прямую трансляцию читки 20 августа в соцсети "Фейсбук" и в приложении "ТикТок". Проектсобирает деньги для некоммерческой организации Шона Пенна CORE.Благотворительный фонд предоставляет помощь пострадавшим от пандемиикоронавируса.Отметим, что Питт и Энистонвместе снимались в сериале "Друзья". Дженнифер в теленовелле играла персонажа по имени Рэйчел Грин, а ее на тот момент муж Брэд исполнял эпизодическую роль. По сценариюситкома, герой артиста люто ненавидел персонажа Энистон.Напомним, Брэд Питт и расстались в 2005году. Брак знаменитостей продлился пять лет. Разводу пары предшествовал скандал:артист закрутилроман с коллегой по цеху Анджелиной Джоли. Брэд и Анджелина вместе снимались вкартине "Мистер и миссис Смит".