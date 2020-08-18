Эндокринолог Залина Гусева рассказала, чем яблоки могут быть опасны для человека. Специалист подчеркнула, что эти фрукты очень калорийны. В связи с этим они вредны для страдающих от ..

Эндокринолог Залина Гусева рассказала, чем яблоки могут быть опасны для человека. Специалист подчеркнула, что эти фрукты очень калорийны.В связи с этим они вредны для страдающих от ожирения и сахарного диабета. Гусева отметила, что в одном яблоке содержится столько же калорий, сколько в куске хлеба толщиной в сантиметр. Кроме того, в их косточках содержится синильная кислота, которая также вредна в больших количествах, сообщает