Телеканал The CW обнародовал график осенних премьер. Финал 15-го сезона сериала Сверхъестественное покажут уже в октябре.

Телеканал The CWобнародовал график осенних премьер. Финал 15-го сезона сериала "Сверхъестественное"покажут уже в октябре.Теленовелла о борцах снечистью братьях Винчестерах по задумке создателей должна была завершиться еще минувшейвесной. Между тем зрителям показали только 13 из 20 эпизодов заключительной части сериала"Сверхъестественное".Производство шоупоставили на паузу на фоне пандемии коронавируса. Из-за карантинателевизионщики несколько месяцев не могли доснять оставшиеся эпизоды.Работана площадке сериала "Сверхъестественное" возобновилась только 18 августа.Творческий коллектив теленовеллы будет занят на съемках до 11 сентября.А накануне канал TheCW сообщил, что оставшиеся серии 15-го сезона "Сверхъестественного" увидят светуже осенью. Премьера 14-го эпизода назначена на 8 октября. Финал теленовеллысостоится 19 ноября. Кроме того, авторы ленты обещали поклонникам сюрприз: перед заключительной серией телевизионщики продемонстрируют фильм осъемках.19 Июл 2020 в 8:31 PDTДобавим, ранее сталоизвестно, что исполнитель главной роли в сериале ДженсенЭклс появился в третьем сезоне картины "Пацаны". Артисту досталась роль супергерояСолдатика. Персонаж является своеобразной пародией на Капитана Америка из вселенной Marvel.