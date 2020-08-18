Совещание все равно будет. Губернатор в соцсетях заверил, что несмотря на самоизоляцию проведет заседание рабочей группы по проблеме обманутых дольщиков в Коммунаре. Напомним, владимирцы

Совещание все равно будет. Губернатор в соцсетях заверил, что несмотря на самоизоляцию проведет заседание рабочей группы по проблеме обманутых дольщиков в Коммунаре. Напомним, владимирцы с 2018 года не могут въехать в свои квартиры из-за того, что высотку построили с нарушением этажности. В коммунаровском доме № 19 по ул. Центральной на 2 этажа больше положенного. Уже два года городские