Исследование проводится в лаборатории методом амплификации нуклеиновых кислот.

Иностранцы, которые прибывают во Владимирскую область, для трудоустройства и проживания, теперь обязаны пройти тестирование на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.Анализы на коронавирус теперь нужно сдавать иностранцам при оформлении документов для временного проживания, патента или разрешения на работу, вида на жительства или гражданства. Исследование проводится в лаборатории методом амплификации нуклеиновых кислот.Также иностранцы обязательно должны сдать анализы на опасные заболевания: туберкулёз, сифилис, ВИЧ, наркоманию и другие.