Муромской городской прокуратурой была проведена проверка исполнения требований законодательства о здравоохранении.

Муромской городской прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства о здравоохранении.Установлено, что местный житель состоит на учете в Муромской городской больнице № 3 с онкологическим заболеванием, является инвалидом второй группы по общему заболеванию, в связи с чем ему показан к применению ряд лекарственных средств. Кроме того, Всероссийским центром экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России, пациенту показаны к применению дополнительные лекарственные препараты. Вместе с тем, на протяжении длительного времени он не обеспечен ни теми, ни другими лекарствами.В этой связи Муромский городской прокурор обратился в его интересах в городской суд с соответствующим исковым заявлением.Иск прокуратуры удовлетворен частично. Судом постановлено незамедлительно обеспечить больного лекарственными средствами, включёнными в схему лечения. В части требований об обеспечении его препаратами, выписанными Всероссийским центром экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России, судом первой инстанции отказано.По апелляционному представлению прокурора решение Муромского городского суда изменено в пользу истца.Судебные акты судов первой и апелляционной инстанций обращены к немедленному исполнению, в настоящее время пациент обеспечен лекарственными препаратами в полном объёме.