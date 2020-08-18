Во Владимире задержали 23-летнего молодого человека, его подозревают в грабеже ради тысячи рублей. Потерпевшим оказался 31-летний житель областной столицы. Как установили полицейские,

Во Владимире задержали 23-летнего молодого человека, его подозревают в грабеже ради тысячи рублей. Потерпевшим оказался 31-летний житель областной столицы. Как установили полицейские, мужчина познакомился на улице с молодыми людьми, которым предложил разгрузить лом за вознаграждение. После выполненной работы решено было продолжить знакомство на берегу реки Рпень за распитием спиртного. Однако на берегу, как рассказал потерпевший, между новыми знакомыми возник