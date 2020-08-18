В Шихобалове по-прежнему производят молоко высокого качества

Пандемия COVID-19 повлияла на все экономические сферы, серьезно пострадало и сельское хозяйство.Не стало исключением животноводство, в том числе производство молочных продуктов, в котором наша область традиционно - один из лидеров ЦФО.Молочная промышленность имеет стратегическое значение и для нашего региона, и для России в целом, так как молочные продукты - одна из базовых категорий в потребительской корзине. Владимирское молоко поступает на крупнейшие заводы, его продают во многих регионах. Как производители работают в новых условиях, нам рассказали в АО «Шихобалово», одном из сильнейших животноводческих предприятий области. Здесь ежедневно производят 95 тонн молока, это самый высокий показатель в области.Впрочем, был и другой, радостный, повод для встречи.21 августа отмечает свой день рождения основатель предприятия, а сегодня глава Юрьев-Польского района Сергей Монастырский. Тем не менее, беседа постоянно возвращалась к животноводству, ведь именинник посвятил сельскому хозяйству всю жизнь и стал одним из самых известных профессионалов в своей области.Соль русской землиСергей Монастырский родился в 1956 году в деревне Бочково Горьковской области, закончил Горьковский сельскохозяйственный институт и после выпуска пришел работать в крупный владимирский совхоз «Шихобаловский». В 2006 году коллектив избрал Сергея Витальевича председателем СПК «Шихобалово», с 2016 года он был генеральным директором ООО «Шихобалово». За эти годы предприятие укрепило свои позиции среди лидеров российского животноводства.Развитие СПК «Шихобалово» в XXI веке стало важной частью истории края. Да, были и сложные времена в долгой жизни села Шихобалово, когда оно не производило впечатления богатой земли. Не было дорог, современного жилья, надёжной работы. Но сильное предприятие превратило его в цветущую землю, где удобно жить, трудиться и растить детей.Сергей Витальевич Монастырский одним из первых в области стал участником национального проекта по развитию АПК и начал крупный проект по модернизации хозяйства. Внедрение новых технологий, совершенствование труда животноводов и земледельцев, создание комфортных условий для содержания животных позволили в несколько раз увеличить валовое производство молока. Особая гордость коллектива - качество продукции: всё молоко сдают переработчикам только высшим сортом, но особенно его ценят за выраженный сливочный вкус. Для достижения такого результата в хозяйстве продумано всё до мелочей - и техническое обеспечение, и собственное производство зерна и зеленого корма, и выбор породы: «Шихобалово» - племенной завод по разведению крупного рогатого скота.Сергей Монастырский за достижение высоких результатов в работе награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Сейчас хозяйством руководит его сын Анатолий, поддерживая славу предприятия как образцового. А Сергей Витальевич решает вопросы развития Юрьев-Польского района, где сельское хозяйство традиционно - одно из ведущих направлений.- Мы с братом с детства видели перед собой пример полного погружения в любимое дело, - рассказал Анатолий Монастырский. - Отец проводил на работе всё время с раннего утра и до позднего вечера, всегда в курсе дел, для него не существует мелочей. В сельском хозяйстве иначе не добьёшься высокого результата, нужен ежедневный напряжённый труд с полной самоотдачей.За здоровье нацииСегодня, в эти тяжёлые дни мирового кризиса, когда многие опустили руки, предприятие работает и продолжает кормить россиян. А как иначе? Здесь всегда щепетильно относились к вопросам качества молочной продукции, а сейчас они приобретают особую значимость. Решая насущные задачи, коллектив опирается на сильные традиции, доверяет своему руководителю. Сергей Витальевич воспитал достойного продолжателя своего дела.Очень помогает держаться и достойно выполнять свои задачи ориентация на привлечение новых технологий, использование научных разработок. Хозяйство постоянно совершенствует культуру животноводства и земледелия. В каких бы трудных условиях не работал коллектив, поголовье и объемы производства молока здесь стабильно растут.Анатолий Монастырский уверенно ведёт хозяйство к новым успехам и достижениям. В этом году здесь должны завершить первую очередь крупного инвестиционного проекта - строительство животноводческого комплекса с фермой на 600 голов дойного стада и телятником на 700 голов на площади 4 920 квадратных метров. Общий объём инвестиций - 350 миллионов рублей.Инвестиции в нацбезопасностьВ условиях кризиса строительство такого масштаба - это серьёзное испытание на прочность. Глобальный проект развивается с поддержкой администрации области. Региональные власти уверены, что производство молока - важная часть национальной политики по продовольственной безопасности страны. Поэтому область помогает хозяйствам, которые нацелены развиваться. А сегодня, когда здоровью нации угрожает новый вирус, инвестиции в сельское хозяйство получают особое значение.Масштабный объект в Шихобалове должен быть сдан в эксплуатацию к концу года, и пока ничего не мешает осуществлению планов. Уже возвели под крышу производственные помещения, ведут внутренние работы. С запуском нового животноводческого комплекса хозяйство получит возможность увеличить валовое производство молока до 32 тыс. тонн в год к 2022 году. Это будет вкладом владимирских животноводов в решение общей государственной задачи - обеспечить страну молоком отечественного производства. Увеличится и количество рабочих мест. Сейчас в производстве занято 318 человек, то есть треть всего населения села. Это налагает особую ответственность на крупнейшее хозяйство края.Работа для людейПоздравить Сергея Витальевича с днём рождения хотят многие, и с особой теплотой и ответной признательностью он встречает всех, кто работал и продолжает работать в родном хозяйстве.В Шихобалове человек села всегда был на первом месте, а отец и сын Монастырские всегда готовы идти людям навстречу.- В нашей работе высокие производственные показатели достигаются только благодаря усилиям всех работников, и обязанность руководителя - заботиться о каждом, быть социально ответственным, - говорит Сергей Монастырский.На самом высоком государственном уровне видят, что в СПК по-настоящему заботятся о людях, а шихобаловцы подтверждают это и словом, и делом. Молодёжь не уезжает из села. Молодые специалисты приходят на современное предприятие, где есть возможность развиваться, стать профессионалом. Любой человек, приехавший в Шихобалово, не может не заметить большой коттеджный поселок, построенный предприятием для своих сотрудников, обустроенные Дом культуры, детский сад и школу. А поговорив с работниками СПК, узнаёт о хороших заработках, возможности получить медицинскую помощь, оплаченный санаторный отдых. И в кризисное время руководство предприняло все усилия, чтобы сохранить высокий уровень производства молока и достойный уровень жизни своих работников и сельчан.- Всем, кто вместе со мной шёл этим непростым путем и продолжает двигаться вперёд, я благодарен за высокий профессионализм, служение избранному делу. Работать в сельском хозяйстве нелегко в любые времена, это тяжёлый ежедневный труд, заслуживающий признания. А сегодня его можно приравнять к гражданскому подвигу. Шихобаловцы достойны уважения за трудолюбие и рачительное отношение к своему делу, - так ответил на поздравления в честь своего дня рождения Сергей Витальевич Монастырский.