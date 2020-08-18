Глава китайской фармацевтической госкорпорации Лю Цзинчжэнь заявил, что ученые Поднебесной начали приступили к третьему этапу клинических испытаний вакцины от COVID-19. Он проходит на ..

Глава китайской фармацевтической госкорпорации Лю Цзинчжэнь заявил, что ученые Поднебесной начали приступили к третьему этапу клинических испытаний вакцины от COVID-19. Он проходит на международном уровне.Цзинчжэнь надеется, что начать производство препарата можно будет уже в декабре. Стоит отметить, что китайскую вакцину испытывают еще с конца апреля. Ученые успешно провели тесты на грызунах, обезьянах и группе людей. Не исключено, что на третьем этапе препарат протестируют и на россиянах, сообщает