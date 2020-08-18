За минувшие сутки врачи выписали 11 бывших пациентов.

Коронавирусная инфекция выявлен еще у 22 жителей Владимирской области, сообщается в федеральной базе данных «Стопкоронавирус».По состоянию на 18 августа, количество выявленных случаев составляет 5994, из них 5291 человек уже выздоровел. За минувшие сутки врачи выписали 11 бывших пациентов.Также были зарегистрированы четыре новых летальных случая. Всего от коронавируса во Владимирской области скончались 190 человек.В больницах и на амбулаторном лечении остаются 513 пациентов.