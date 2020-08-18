Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил свыше трехсот сотрудников силовых ведомств медалями. Они получили награды За безупречную службу первой, второй и третьей ..

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил свыше трехсот сотрудников силовых ведомств медалями. Они получили награды "За безупречную службу" первой, второй и третьей степени.Силовики были награждены в соответствии с указом, который содержит 25 страниц, сообщает . Примечательно, что они получили медали после нашумевших инцидентов насилия в отношении протестующих: ряд СМИ, независимых блогеров и журналистов сообщал, что участников акций жестоко избивали как на улицах, так и в камерах после ареста.