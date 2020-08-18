Александр Лукашенко сообщил, что он предлагал несогласным с его политикой людям вариант с пересчетом голосов. Однако протестующие настроены более радикально. Они требуют новой процедуры ..

Александр Лукашенко сообщил, что он предлагал несогласным с его политикой людям вариант с пересчетом голосов. Однако протестующие настроены более радикально. Они требуют новой процедуры избрания, передает РИА Новости.Ранее сообщалось, что Лукашенко допустил новые выборы. Это может произойти после принятия новой Конституции.