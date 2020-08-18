Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед рабочими автомобильного завода. Политик оценил перспективы следующего лидера страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед рабочими автомобильного завода. Политик оценил перспективы следующего лидера страны.В ходе визита Александр Лукашенко рассказал, что в политике действуют особые законы. По его словам, каждый, кто хочет попасть в эту сферу, должен знать, что президент не погладит его по плечу. После этих слов белорусский лидер потрогал за плечо одного из рабочих.Лукашенко добавил, что может подчиниться требованиям бастующих и покинуть пост. "Уходи!" – не вопрос. Я наработался", – заявил политик. Однако жителям страны не стоит радоваться. Глава страны допустил, что следующий лидер долго не продержится и уйдет через два-три года.Напомним, главным соперником является оппозиционер Светлана Тихановская. Из-за давления властей женщине пришлось покинуть Белоруссию и переехать в Литву. На днях она .Также Тихановская объявила о создании совета по безопасной передаче власти. В его состав должны войти наиболее уважаемые граждане, которые "готовы делиться идеями для перемен к лучшему". Членами организации уже стали писательница Светлана Алексиевич и руководитель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий.