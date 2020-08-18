Обвинение сказало свое словно, но адвокат обвиняемого попросил суд сделать перерыв.

Обвинение сказало свое словно, но адвокат обвиняемого попросил суд сделать перерыв.Сегодня в Ковровском суде на седьмом по счету заседании по делу Семена Федулина стороны приступили к прениям, сообщило изданиеСторона обвинения считает, что Семён виновен в преступлении в полном объёме и, учитывая смягчающие обстоятельства и то, что он ранее не судим, просит наказать его на 12 лет колонии общего режима. Сторона потерпвших признала такой срок адекватным наказанием. Однако защита попросила сделать перерыв. Хотя потерпевшие были категорически против и заявили о попытках затягивания процесса.Напомним, что сбивший год назад назад двух детей водитель, по версии следствия, могТрагедия произошла в поселке Мелехово 4 сентября прошлого года. 23-летний водитель решил обогнать остановившуюся перед переходом машину. Выехал на встречную полосу через сплошную линию, и на скорости более 90 км\час