Молодежь осталась без главного. Алексей Виноградов покинул пост председателя комитета по молодежной политике. О причинах ухода чиновника не сообщается. Известно, что Виноградов был

Молодежь осталась без главного. Алексей Виноградов покинул пост председателя комитета по молодежной политике. О причинах ухода чиновника не сообщается. Известно, что Виноградов был освобожден от занимаемой должности по соглашению сторон 14 августа, с госслужбы также уволен. Распоряжение подписал губернатор. Пока комитет остался без начальника, временно исполнять обязанности руководителя будет заместитель председателя комитета Светлана Жирова. Алексей