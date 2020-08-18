Более 200 участников проекта получат теоретическую и практическую подготовку по вопросам сохранения памятников старины.

На встрече генерального директора музея-заповедника Светланы Мельниковой и Председателя Центрального совета ВООПИиК Артёма Демидова было решено, что уже в этом году на базе Владимиро-Суздальского музея-заповедника откроется Школа волонтеров наследия.Организаторы поставили перед собой задачу сформировать социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного развития, отработать механизмы вовлечения неравнодушных людей в культурный и хозяйственный оборот объектов культурного наследия.Планируется, что более 200 участников проекта получат теоретическую и практическую подготовку по вопросам сохранения памятников старины. В ходе общения с музейщиками и приглашенными специалистами волонтеры узнают об особенностях реставрации камня, дерева, металла, получат необходимые навыки для проведения работ с этими материалами.О том, как стать участником проекта, организаторы сообщат в ближайшее время, когда начнется запись в Школу волонтеров наследия в нашем регионе. Реализация проекта во Владимирской области пройдет при активной поддержке областной Инспекции по охране объектов культурного наследия.(Фото:Владимиро-Суздальский музей-заповедник )